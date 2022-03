Francesco Raschini, il primo italiano al Mondiale di freccette

Francesco Raschini, conosciuto come Rosko da appassionati e addetti ai lavori, sta facendo sognare l’Italia delle freccette. Al Lakeside World Championship della WDF (World Darts Federation) che si disputerà dal 1° al 9 Aprile 2022, sarà il primo italiano in trentacinque anni a partecipare per conquistare il titolo di campione del mondo. Una passione, quella per le freccette, che per il quarantaquattrenne tolentinese nasce per gioco oltre vent’anni fa nel bar del paese e che l’ha portato a partecipare a tornei di sempre maggior portata, in singolo, con la squadra o in doppio con l’amico Stefano Tomassetti, insieme al quale ha vinto il titolo di campione italiano.