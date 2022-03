Lotta, Europei 2022: argento per Chamizo nei 74 kg

Frank Chamizo chiude in argento la sua gara continentale di Lotta stile libero nei 74 kg chilogrammi. Approdato in finale per l'oro grazie ad un percorso straordinario, ha incontrato lo slovacco Tajmuraz Salkazanov contro il quale si è giocato il titolo nella sua quinta finalissima continentale in carriera. Il livello del combattimento è stato straordinario, combattuto fino all'ultimo secondo e vinta, purtroppo, dallo slovacco campione europeo uscente. Frank è partito con grinta, infilando 5 punti dopo 22 secondi dal fischio di inizio. Ha gestito la gara cercando di difendere il suo vantaggio, ma la grande perizia dello slovacco è valsa la rimonta con un pareggio e poi con due punti del vantaggio con il quale ha sfilato la corona di campione europeo all'azzurro: 7 a 5 il punteggio finale. Frank Chamizo si mette dunque al collo una medaglia d'argento, la sua prima a livello europeo, che si aggiunge ad un palmarès da record. È, infatti, la sua settima medaglia europea (4 ori, 2 bronzi e 1 argento) che si aggiunge alle 3 conquistate ai mondiali (2 ori e 1 argento) e al bronzo olimpico di Rio 2016. Ancora in gara Abraham Conyedo (bronzo Europeo a Roma 2020 e bronzo olimpico a Tokyo) nella massima categoria dei 125 chilogrammi, che tra poco contenderà il bronzo al polacco Robert Baran.