WWE, Kevin Owens esclusivo: "Insegnerò qualcosa a Stone Cold"

DALLAS (Texas) - Sarà il main event della prima delle due serate di WrestleMania 38 a Dallas. Kevin Owens, dopo la rivalità andata avanti nelle ultime settimane, ospiterà nel suo talk-show la stessa di casa, il texano "Stone Cold" Steve Austin, pronto a tornare sul ring a 57 anni per rispondere alle provocazioni del canadese. Che anche se avrà tutto il pubblico contro (e un assaggio c'è già stato in occasione della Hall of Fame ogni volta che veniva inquadrato dalle telecamere), non si farà problemi a tentare di infierire sull'ex atleta, come ha raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport: "Un grande momento, sarà sicuramente una nottata pazza e non so cosa aspettarmi. Di certo sarà bellissimo, questo è tutto ciò che so. Non sarà un match, sarà il 'KO Show' e avremo una piacevole conversazione, probabilmente bevendoci una birra insieme. Poi insegnerò a Stone Cold ciò che merita...". Tra le tante provocazioni delle ultime settimane, anche l'esilarante imitazione realizzata proprio da Kevin Owens nei confronti di Steve Austin: "Quello è stato un momento molto bello, mi sono divertito e credo di aver fatto divertire anche molta gente. Magari arrabbiata per quello che vedeva, ma allo stesso tempo divertita. Se in futuro mi piacerebbe imitare qualche altra leggenda del passato? Sinceramente non ci ho pensato: è stato divertente farlo una volta, ma veramente adesso non saprei chi altro potrei fare".