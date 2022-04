WWE WrestleMania 38, la prima notte è tutta di "Stone Cold"

ARLINGTON (Texas) - Il meglio alla fine. L'idolo di casa "Stone Cold" Steve Austin trionfa nel suo Texas al termine della prima delle due notti di WrestleMania 38. Tutto per lui l'AT&T Stadium di Arlington. Al KO Show fa impazzire i 77.899 spettatori nel match contro Kevin Owens, vittima sacrificale fin dal momento del suo ingresso. Sonori fischi per l'avversario (bravo, come era pronosticabile, a provocare il pubblico parlando male dell'intero Texas...), esaltazione generale per lui, arrivato fino a bordo ring con il quad. Steve Austin, 19 anni dopo il suo ritiro (datato 30 marzo 2003), accetta la sfida di Kevin Owens, porta la sfida addirittura sugli spalti e poi lo schiena con la sua tipica stunner.

Il ritorno di Cody Rhodes in WWE

Ha lasciato la AEW, in molti avevano pensato fosse il preludio di un suo ritorno in WWE. Sensazioni confermate a WrestleMania: Cody Rhodes, uno dei fondatori della compagnia rivale, si è ripresentato come avversario a sorpresa di Seth Rollins. Un rientro dalla porta principale con tanto di vittoria. Un incontro avvincente in cui The American Nightmare ha messo in mostra anche le mosse tipiche del padre Dusty.

Titoli femminili: Charlotte Flair d'astuzia, Bianca dit it!

Uno degli incontri più belli (e lunghi) della serata. Alla fine la spunta la treccia di Bianca Belair contro Becky Lynch. Un passaggio di consegne tra le due alla fine di una sfida straodinaria, piena di colpi di scena. Ha la meglio The Est, che finalmente può alzare al cielo di Arlington la cintura di campionessa. Charlotte Flair, al contrario, vince d'astuzia sfruttando un infortunio dell'arbitro, che - atterrato precedentemente - non si accorge della sottomissione subita a favore di Ronda Rousey. Subito dopo ecco la reazione: dinamica capovolta e Charlotte mantiene il proprio titolo schienando l'ex campionessa UFC.

Grande Logan Paul, vincono The Usos e Drew McIntyre

Rey Mysterio e suo figlio Dominik al tappeto nel match di coppia contro The Miz e soprattutto Logan Paul. L'influncer americano - da oltre 22 milioni di follower su Instagram - mette in mostra un fisico statuario e una grandissima agilità. Non solo: il classe 1995 si fa apprezzare anche per le capacità interpretative. La sorpresa arriva in chiusura: The Miz lo tradisce e colpisce una volta chiuso l'incontro. Nell'opener della serata conferma per The Usos come campioni di coppia di SmackDown: inutili le resistenze di Shinsuke Nakamura, rimasto da solo dopo l'infortunio al ginocchio destro (reale) del compagno Rick Boogs. Drew McIntyre, invece, riesce a sbarazzarsi agevolmente di Happy Corbin (accompagnato da Madcap Moss). Il festeggiamento? Un colpo di spada con cui taglia le corde del ring prima dei selfie coi suoi fan...

Il tributo per Undertaker

Per Undertake, dopo la serata dell'ingresso nella Hall of Fame della classe 2022, c'è la standing ovation naturalmente anche nella 38esima edizione di WrestleMania. I rintocchi delle campane del becchino si sentono per l'ultima volta all'AT&T Stadium. Forse, ripensando a quel "Never say never" pronunciato 24 ore prima all'American Airlines Center. Intanto The Phenom si è preso un altro strameritato tributo.

I risultati di WrestleMania Night 1

Questi tutti i risultati della serata: