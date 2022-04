Università e Sport, parla la Vezzali

Si è tenuta negli scorsi giorni presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” la prima conferenza nazionale italiana su Università e Sport, organizzata dalla rete dei 53 atenei italiani Unisport Italia. La conferenza, alla quale ha partecipato la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali, aveva un duplice obiettivo: 1) stimolare la riflessione sul profondo cambiamento culturale che sta avvenendo nel nostro Paese riguardo al rapporto tra accademia e sport, 2 fare emergere progetti e sinergie tra questi due mondi su temi come formazione, ricerca, innovazione, rapporti con i territori. La rete Unisport Italia è nata nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare a 360 gradi il ruolo dello sport nel contesto delle tre missioni dell’Università in Italia, vale a dire formazione, ricerca e “terza missione” (termine con il quale vengono riassunti i rapporti tra università e territorio). La rete è cresciuta da 40 fino alle attuali 53 università aderenti ed è composta dai delegati dei Rettori per lo sport di ogni ateneo. La rete nasce dalla consapevolezza che negli ultimi 20 anni il ruolo dello sport nell’accademia si è profondamente trasformato, diventando per molte sedi non solo un “utile passatempo”, ma uno strumento per migliorare i servizi alla comunità universitaria, per formale competenze trasversali nei propri laureati, per stimolare progetti inter-disciplinari e trans-disciplinari che abbiamo lo sport come ambito applicativo, per favorire la nascita di startup e avviare collaborazioni con aziende già presenti sul mercato, per interagire con il proprio territorio mediante progetti ad alto impatto socio-economico.