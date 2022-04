Roman Reigns è il campione dei campioni a WrestleMania 38

ARLINGTON (Texas) - Spettacolo puro a metà tra lo sport e l'intrattenimento anche nella seconda notte di WrestleMania 38, aperta dall'ingresso sul ring di Triple H, che ha lasciato i suoi stivali dando definitivamente l'addio all'attività agonistica. La copertina della serata all'AT&T Stadium di Arlington, riempita da 78453 spettatori, se l'è presa ovviamente il main event, dove Roman Reigns ha sconfitto Brock Lesnar. L'Head of the Table usa ogni mezzo (lecito e non) a sua disposizione per prendersi la vittoria e unificare così i due titoli mondiali della compagnia di Vince McMahon.

Ancora Vince vs. "Stone Cold" Vince Mahon e "Ston Cold" Steve Austin, di nuovo faccia a faccia. È successo anche questo nella "The Most Stupendous Two-Night Event In WrestleMania History”. L'idolo di casa è infatti arrivato per fare giustizia, dopo che il chairman della WWE era tornato a combattere (aiutato da Austin Theory) per umiliare l'ex giocatore di football Pat McAfee, colpevole di aver battuto il suo pupillo. Così il texano ha preso la palla al balzo per fare il suo trionfale ingresso e affrontare ancora una volta il vecchio rivale, colpendolo con una stunner (e facendo lo stesso indiscriminatamente pure con Austin Theory e Pat McAfee) e festeggiando successivamente a suon di birre. Spettacolo Edge-AJ Styles Grandissimo match tra due fenomeni, quello AJ Styles ed Edge. Una sfida di mezz'ora circa, piena di tecnica e qualità. A vincere alla fine è stata The Rated-R Superstar, sfruttando un assist a sorpresa di Damian Priest. Il suo arrivo a bordo ring ha distratto il Phenomenal One, che è stato colpito con una Spear volante durante un tentativo di Phenomenal Forearm.

Jackass-show Incontro come prevedibile ai limiti del trash, l'Anything goes Match che ha visto l'uno di fronte all'altro Sami Zayn e l'attore comico di Jackass, Johnny Knoxville. Tra trappole, palle da bowling, tavoli, estintori e trombette, alla fine ad avere la meglio è stato proprio l'ospite speciale, che si è preso il conteggio di tre vincente dopo l'aiuto prezioso di tutta la sua squadra di Jackass al completo.