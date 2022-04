Principi vola con il Kitesurf

MILANO - L’ultima impresa è stata la vittoria della tappa Lords of Tram del Big Air Kite League, campionato mondiale di kitesurf. A soli 17 anni, Andrea Principi si conferma come uno dei più grandi talenti di questo sport. Classe 2004, originario di Poggibonsi, Andrea vive a Cascina e si allena al Circolo Windsurf Calambrone. Gareggia per il Centro Vela Sunset ed è allenato in mare dalla mamma Silvia Rossini, dal preparatore acrobatico Samuel Franco della Asd Ginnastica Cascina e dal preparatore atletico Paolo Cristofani, del centro Cross Fit Livorno. L’ultima grande vittoria è l’ennesima di una stagione da incorniciare, che ha visto Andrea conquistare il terzo posto della Air Kite League in Sudafrica, prestigiosa competizione in cui gareggiano i 24 migliori atleti al mondo. Andrea è specialista del “Big Air”, la disciplina più spettacolare del kitesurf, che consiste nell’eseguire giganteschi salti e rotazioni ad altezze mozzafiato. Le competizioni si svolgono in posti dove si alzano venti fortissimi che permettono evoluzioni altamente spettacolari. “Sono davvero felice di questo grande risultato - ha affermato Andrea dopo l’ultima gara - ed è una grande soddisfazione vincere una tappa in una competizione importante come la Big Air Kite League. Adesso mi dedicherò ad allenarmi intensamente per i prossimi eventi in cui dovrò gareggiare. Il mio sogno è quello di poter vincere un giorno la Red Bull King of the Air, il torneo di kitesurf più importante al mondo. Per

riuscire in quest’impresa , devo superarmi quotidianamente alzando sempre più il mio livello”.