A Roma i Campionati Italiani Assoluti di Cable Wakeboard

Nel weekend dell’1 e del 2 Ottobre 2022 si terranno in provincia di Roma i primi Campionati Italiani Assoluti di Cable Wakeboard, aperti - per regolamento federale - a tutti gli atleti tesserati FISW di nazionalità italiana o straniera, questi ultimi purché siano regolarmente tesserati alla FISW da almeno due anni. I campionati sono aperti a uomini e donne, senza considerare età e categoria di appartenenza. Grazie all’apertura, nel giugno del 2020, dell’impianto WakenLake nel comune di Zagarolo, provincia di Roma, la capitale è finalmente pronta ad ospitare i primi campionati nazionali di questa disciplina. Dal primo giorno di attività il centro WakenLake ha puntato sulla crescita sportiva di bambini e atleti di ogni età, con l’obiettivo di far nascere un movimento simile a quello creato negli altri centri d’Italia. WakeParadise – Milano, Turin Wake Park – Torino, Starwake Park – Ravenna, Veneto Cable Park – Treviso, Awake – Brescia e aumentare l’attenzione nei confronti di questa divertente e spettacolare disciplina. Per garantire la crescita del livello tecnico di atleti e di amatori, durante la stagione estiva si susseguiranno Camp specializzati con campioni quali Leonardo Gatti, Claudia Pagnini, Noah Gessi e il Tecnico della Nazionale Fabrizio Cicerale.