Brignone, Confortola, Fischnaller: il Gruppo Sportivo Carabinieri celebra la Festa dell'Atleta

Si è svolta ieri nei padiglioni della Fiera Bolzano, l’edizione 2022 della Festa dell’Atleta, cerimonia di premiazione organizzata della Sezione Sport Invernali del Centro Sportivo Carabinieri a celebrazione dei tantissimi successi di una stagione stellare, arrivata proprio in questi giorni al suo epilogo. A fare da padrone di casa ovviamente il Comandante del Centro Sportivo Carabinieri, Colonnello Gianni Massimo Cuneo, affiancato per l’occasione dai Comandanti della Sezione Sport Invernali del reparto atletico dell’Arma, Maresciallo Maggiore Davide Carrara e del suo Distaccamento di Oronzo di Cadore il Brigadiere Capo Gabriella Paruzzi e dai vertici di comando locali, il Generale di Brigata Marco Lorenzoni e il Colonnello Raffaele Rivola, rispettivamente Comandante della Legione Trentino Alto Adige e del Comando Provinciale di Bolzano. Ospite d’eccezione, il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda, che ha voluto portare il saluto e il ringraziamento di tutta le federazione agli atleti e agli altri addetti ai lavori presenti in un appuntamento così significativo. Sono stati tantissimi i risultati agonistici conseguiti dai campioni degli sport invernali in forza ai Carabinieri nelle diverse discipline sportive nel corso di tutta la stagione. La Coppa del Mondo ma soprattutto le Olimpiadi di Pechino 2022, sono stati gli eventi che hanno messo in mostra le gesta dei fuoriclasse rosso blu. Sulle nevi e sui ghiacci cinesi, sono state ben 5 medaglie ottenute dai campioni dell’Arma tra sci alpino, slittino e short track. Quella dei Carabinieri alle olimpiadi invernali è una storia lunga e gloriosa iniziata esattamente 50 anni fa a Sapporo ’72, dove Paul Hildgartner e Walter Plaikner regalarono all’Istituzione il primo alloro a cinque cerchi delle nevi trionfando nello slittino doppio. Cinquant’anni dopo la musica non cambia: Federica Brignone con l’argento in gigante e il bronzo in combinata uniti ai trionfi in Coppa del Mondo (sue quattro vittorie di tappa e la sfera di cristallo di SuperG nel 2022) , Yuri Confortola argento e bronzo in staffetta mista e staffetta maschile nello short track e ancora Dominik Fischnaller, capace di riportare lo slittino tricolore sul podio olimpico, con il suo terzo posto, dopo 8 anni dall’ultima medaglia azzurra, la sesta consecutiva firmata da Armin Zoeggeler (presente a Bolzano insieme alla figlia Nina, in forza ai Carabinieri e reduce dalla sua prima esperienza olimpica a Pechino 2022). Sul palco anche il biatleta Lukas Hofer, quarto a Pechino, e la star della discesa libera, Dominik Paris, purtroppo solo sesto alle Olimpiadi. Dopo i fasti di Bolzano, lo squadrone dell’Arma si gode il meritato riposo ma il ritorno in pista non sarà così lontano. Si pensa già alla prossima stagione e soprattutto si è già cominciato a tracciare il percorso che porterà tanti di questi campioni alla gara della vita, i Giochi casalinghi del 2026, quelli che faranno ardere il fuoco di Olimpia in Italia, nelle suggestive location di Milano e Cortina.