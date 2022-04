Campionati Mondiali di Wakeboard IWWF 2022 al Lago del Salto - Rieti

Hanno partecipato, inoltre, rappresentanti di tutte le istituzioni nazionali, regionali, provinciali e locali e l’atleta italiana Alice Virag campionessa del mondo in carica.

La manifestazione sportiva internazionale è organizzata, con il contributo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da IWWF, FISW e CNVS Wave. L’evento è sostenuto, inoltre, dalle istituzioni Regione Lazio, Provincia di Rieti, Comune di Rieti, Comunità Montana Salto-Cicolano, Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia.

Il territorio dell’attuale Comunità Montana Salto Cicolano, composto dai sette Comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco Sabino, si sviluppa per 50.000 ettari ai confini con l’Abruzzo. Un territorio montuoso e fortemente boscato, propaggine della dorsale centrale appenninica, che concede spazi a rilievi più morbidi, ad altopiani e a valli, in un gioco paesaggistico nel quale

non mancano laghi naturali e artificiali, come quello del Salto. È proprio qui, in questo scenario da favola nel pieno Centro Italia, che dal 25 al 30 luglio 2022 i più forti campioni del wakeboard mondiale si daranno battaglia.

Il valore della kermesse, oltre al primario aspetto sportivo, emerge anche nella possibilità di promuovere e valorizzare il territorio di Rieti, della provincia e dell’intera regione Lazio, con le attrattive turistiche naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed enogastronomiche. Il Mondiale sarà infatti volano dell’indotto ricettivo e dei servizi dell’intera provincia reatina, contribuendo al rilancio turistico e alla promozione. Imponenti i numeri della manifestazione:

35 NAZIONI

250 ATLETI

250 TECNICI, ACCOMPAGNATORI, UFFICIALI DI GARA, MEDICI, FISIOTERAPISTI

50 MEMBRI DI DELEGAZIONI E CONSIGLI INTERNAZIONALI

100 STAFF ORGANIATIVO E COLLABORATORI

40.000 PRESENZE DI PUBBLICO

Nell’ambito della competizione che eleggerà i campioni del mondo, l’Italia occupa un posto di tutto rispetto e mostrerà la propria crescita in una disciplina spettacolare che richiede grande impegno fisico, continuità e tanta passione.

Il Wakeboard è uno sport giovane e innovativo, praticato negli Stati Uniti dagli anni ’80, approdato in Italia quasi 10 anni dopo. È simile allo snowboard ma si pratica sull’acqua, nei laghi naturali, bacini artificiali e mari. Lo sciatore o rider ha i piedi assicurati a una tavola (board) viene trainato da un motoscafo e utilizza la scia/onda prodotta dalla barca come una rampa per fare, salti, rotazioni e manovre di tipo acrobatico (salti mortali).

Le tavole derivano dallo snowboard e surf. I piedi sono fermati alla tavola con attacchi che fissano gli «scarponi», come nello snowboard. Il rider è collegato all’imbarcazione con una corda che termina con un bilancino che viene afferrato saldamente con le mani e che permette di realizzare i tricks (manovre).

Italiani sono due fra i più grandi protagonisti della scena mondiale Max Piffaretti, campione Europeo in carica, ed Alice Virag che tenteranno nelle acque di casa un nuovo assalto al titolo mondiale già conquistato in passato, a testimonianza di una disciplina che in Italia trova sempre più spazio. In Italia infatti il wakeboard ha numeri e successi di ampio respiro 100.0000 PRATICANTI, 1.800 ATLETI AGONISTI, 70 ATLETI DI INTERESSE NAZIONALI, 100 SPOT PER LA PRATICA DELLA DISCIPLINA La Nazionale Italiana è Campione d’Europa ininterrottamente dal 2013; Campione del Mondo nel 2015, Vicecampione nel 2017, bronzo nel 2019. I mondiali 2022 arrivano dopo lo straordinario successo dei Campionati Europei ospitati al Lago del Salto nel 2018, i più partecipati di sempre in termini di nazioni, atleti e pubblico.

Lo spettacolo del wakeboard coinvolgerà lo specchio d’acqua ma anche le rive del lago con un grande Villaggio che ospiterà le eccellenze locali, dalla gastronomia al beverage artigianale, aziende familiari e produttori a km 0. Tanti stand con un’offerta diversificata per accompagnare i giorni e le serate del Mondiale di Wakeboard e far conoscere le peculiarità e le ricchezze del territorio, leva per un turismo di qualità.

Oltre all’enogastronomia saranno presenti sponsor, punti informativi e un palco vista lago per gli eventi di premiazione e per l’intrattenimento: una grande festa dello sport e del turismo al massimo livello.