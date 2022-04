Bach: "Commovente incontro con atleti ucraini. Il Cio è con voi"

ROMA - Trasferta svizzera nella giornata di ieri per il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach. Accompagnato dal ministro ucraino della Gioventù e dello sport, Vadym Guttsait, e da Sergey Bubka, presidente del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina, Bach ha fatto visita agli atleti ucraini che vivono attualmente in Svizzera. "Il Cio è al loro fianco", ha dichiarato il presidente ex campione olimpico di scherma. "È stato commovente incontrare e ascoltare gli atleti ucraini colpiti dalla terribile guerra nel loro Paese", ha dichiarato Bach che assicura l'aiuto del Cio a tutti gli atleti ucraini e ringrazia l'Uci: "Ci sono dozzine di ciclisti e centinaia di atleti ucraini in altri sport che possono continuare a partecipare a competizioni internazionali grazie all'aiuto del Cio e di molte parti interessate del Movimento Olimpico come l'Uci. Voglio ringraziarli tutti".