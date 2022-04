Wakeboard, grande attesa per i Mondiali al Lago del Salto a luglio

ROMA - Il wakeboard diventa protagonista per la prima volta in Italia e nel Lazio, in particolare sulle limpide acque del Lago del Salto in provincia di Rieti, dove dal 25 al 30 luglio si svolgeranno i Campionati Mondiali. Una grande opportunità per l’Italia e per i tanti appassionati di questa disciplina nata negli anni 80 negli Stati Uniti e praticata sugli specchi d’acqua interni e lungo le coste con uno sciatore che, trainato da un motoscafo, compie delle particolari evoluzioni su una tavola simile a quella dello snowboard. Ieri a Roma, al Palazzo Coni, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Accanto al numero uno del Coni, il presidente della Federazione Sci Nautico e Wakeboard Luciano Serafica, il presidente del Comitato Organizzatore Claudio Ponzani e il delegato allo sport della Regione Lazio Roberto Tavani. Il presidente della Fisn Claudio Serafica ha ricordato come negli ultimi dieci anni gli azzurri hanno conquistato 9 titoli di Campioni d’Europa (dal 2010 al 2019), un titolo di Campioni del Mondo. L’assegnazione di questi Campionati Mondiali da parte della Federazione Internazionale (IWWF) è quindi un atto di fiducia nei confronti della Federazione Italiana e il riconoscimento delle capacità organizzative della Fisn. Claudio Ponzani, vicepresidente Fisn e presidente del Comitato Organizzatore, ha ricordato poi l’impegno profuso dalle comunità locali e dalla Regione Lazio in particolare, a promuovere le bellezze naturalistiche del territorio che circonda il Lago del Salto, splendida cornice che ospiterà l’importante evento sportivo. Tra i presenti da ricordare anche il tecnico della nazionale di Wakeboard Pierluigi Mazzia.