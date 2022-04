Anche Di Francesco "pazzo" del Padel

MILANO - L'allenatore ed ex calciatore italiano Eusebio Di Francesco ha inaugurato il suo "Blanco Padel Club". Questo ambizioso progetto imprenditoriale vuole mettere al servizio degli utenti un'esperienza unica dove si mescolano sport, intrattenimento e benessere. A presenziare all’evento moltissimi amici e anche la legend Vincent Candelà. Il complesso, che si estende in uno spazio di 60mila metri quadrati all'interno del Best Western "Villa Maria Hotel", si trova a Francavilla al Mare, a sud di Pescara. Le installazioni sono costituite da tre campi da padel indoor, quattro all'aperto di cui uno per il singolo, piscina, varie zone relax, spa e anche un ristorante all'interno del resort capace di ospitare fino a 100 persone. Di Francesco, grande appassionato di questo sport, si lancia in questo progetto con altri tre soci: Pierluigi Iervese, Franco Gianmartino e il suo figlio Mattia; quattro professionisti, accomunati dalla stessa indelebile passione per lo Sport e per il lifestyle. Il tecnico italiano si unisce così alla lista di calciatori ed ex calciatori che non solo praticano lo sport del padel ma che gestiscono anche un centro sportivo come nel caso di Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic e Nacho Monreal.