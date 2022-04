Su Eleven è Petrosyan Mania

Giorgio Petrosyan torna sul ring a mesi di distanza dal grave infortunio subito contro Superbon e lo fa per sfidare il turco Fatih Aydin all’Allianz Cloud di Milano. Un’occasione imperdibile per il pubblico di casa di riabbracciare il campione italoarmeno nell’unico appuntamento italiano di quest’anno. Grande spettacolo con il main event ma l’intera card è di assoluto interesse con tanti titoli. L’evento inizierà alle 18.00 di sabato 30 aprile e potrà essere seguito in streaming su Eleven Sports e in pay per view su LiveNow oppure dal vivo acquistando i biglietti su Clappit.com e su Petrosyanmania.com. Grande attesa per la main card (composta da 8 incontri) che inizierà intorno alle 21.00. Tra gli atleti presenti anche Mirko Flumeri, Francesco Moricca, Andrea Festa, Hysni Beqiri, Arman Hambaryan, Zhora Akopyan.