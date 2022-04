WWE London, Roman Reigns esalta la O2 Arena

LONDRA (Inghilterra) - Tutto esaurito alla 02 Arena di Londra per il live event della WWE in tour in Europa. La compagnia di wrestling di Vince McMahon ha messo in vetrina le sue stelle di Raw e SmackDown, compreso l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, che nel main event dello show ha sconfitto l’idolo di casa Drew McIntyre (anche se probabilmente il più tifato è stato proprio il Tribal Chief). Proprio lo scozzese in apertura di show ha mandato un video messaggio a tutto il pubblico, in cui ha ricordato la data del 3 settembre 2022, quando la WWE tornerà nel Regno Unito, precisamente a Cardiff, con un Premium Event europeo. Tra l'altro, proprio in chiusura di serata, è stato anche ufficializzato il nome: Clash at the Castle. Il resto dello spettacolo non ha deluso le aspettative del pubblico londinese, che si è goduto un bello spettacolo in cui, come sempre accade in occasione dei live event, le star che hanno cercato più volte l’interazione con gli spettatori, che hanno sempre risposto con grande partecipazione.