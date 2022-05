WWE WrestleMania Backlash 2022 nel segno della Bloodline

PROVIDENCE (Rhode Island) - In WWE domina sempre la Bloodline, anche al Dunkin' Donuts Center di Providence, Rhode Island, per l'edizione 2022 di WrestleMania Backlash. Nel main event dello show, Roman Reigns e The Usos si impongono su Drew McIntyre e gli RK-Bro, al termine di un match che ha fatto gridare più volte "this is awesome" al pubblico che ha mandato sold out l'arena. Grande risultato pure per Ronda Rousey, che costringe Charlotte Flair a dire "I quit" e diventa per la prima volta in carriera campionessa femminile di SmackDown.