Tennis Tavolo, il Csi Tt Cava conquista la Serie A

La prima squadra del CSI TT CAVA del Tennis Tavolo a Cava de’ Tirreni che ha conquistato la Serie A vincendo il campionato a squadre di B1 girone D . Un girone particolarmente ostico per la presenza di tante squadre strutturate con ottimi giocatori in grado di raggiungere la massima serie. Infatti la certezza matematica di successo Cava l’ha ottenuta proprio nell’ultima giornata, vincendo contro l’Ariano Irpino . La conclusione al cardiopalma di questo torneo ha visto la vetta della classifica a pari punti, con la squadra di Cava insieme al P.G. Frassati (Napoli) a 27 punti e la vittoria solo grazie al miglior risultato negli scontri diretti.

Gli “eroi” del popolo sportivo metelliano sono Alessandro Gammone, Andy Petrescu ed il cavese Pietro della Brenda; ad essi si aggiunge la riserva Claudio Grillo e tutta la dirigenza che ha supportato il lungo impegno del campionato. Eppure la serie B era già stata raggiunta dalla compagine cavese sia nel lontano 1986 che nel più recente 2006, ma in nessuna delle precedenti occasioni si era andato oltre; tuttavia tanti sono stati i riconoscimenti da parte degli Enti sportivi, il CONI, ad esempio, nel 2001, ha conferito al TT Cava la Stella di Bronzo, poi, a seguire, la Stella D’argento ed in occasione dei 50 anni del sodalizio la Stella d’oro al merito sportivo. L’impegno del sodalizio è stato riconosciuto anche dalla Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano e premiato con l’attribuzione del Discobolo d’oro e del Discobolo d’argento. Finalmente il traguardo della serie A è stato meritatamente raggiunto dopo una lunga cavalcata, iniziata nel 2014 dalla serie C2, ma non è certamente una meta definitiva; i dirigenti, gli atleti ed i tifosi hanno una gran voglia di dimostrare le proprie capacità nel prossimo campionato e di competere con avversari ancora più forti. In bocca al lupo al TT Cava.