We run together - Roma 2022 

Dopo il successo dello scorso anno, le Fiamme Gialle, in collaborazione con Athletica Vaticana e Fidal Lazio, organizzeranno martedì 24 maggio p.v., presso la nostra sede di Castelporziano, la seconda edizione del meeting di atletica leggera “We Run Together”. La decisione, come detto, nasce dall’entusiasmo che il meeting ha suscitato lo scorso anno tra i partecipanti, il pubblico e le persone a vario titolo coinvolte, entusiasmo che a sua volta scaturisce dalla particolarità del messaggio che l’iniziativa ha promosso e vuole continuare a veicolare.

Come nel 2021, infatti, l’accento non verrà posto sui contenuti tecnico-agonistici delle competizioni. Al contrario, saranno ulteriormente accentuati i suoi contenuti valoriali, ovvero la solidarietà, l’inclusione, l’amicizia, insomma tutti quei principi morali insiti nello sport e che lo sport riesce a promuovere in modo eccellente. Proprio muovendoci in questa direzione, stiamo preparando un programma che rispecchi il più possibile il nostro intento, coinvolgendo dapprima l’attività giovanile dell’atletica leggera laziale con le staffette dei Comitati e delle Scuole di atletica, poi il mondo della Scuola, con le staffette degli Istituti, e di seguito la staffetta delle Ambasciate presso la Santa Sede (che vedrà al via, tra gli altri, squadre del Dispensario S.Marta, dei centri migranti di S.Egidio ed Astalli, dell’Ospedale Bambino Gesù) per finire con le staffette dell’Amicizia.

Saranno queste ultime, come lo scorso anno, a concentrare davvero una variegata e preziosa platea di protagonisti: dalle Case Circondariali di Rebibbia e Velletri alle squadre dei ragazzi disabili, dalle staffette di organizzatori, come l’Appia Run, la Roma Ostia e la Maratona di Roma, ai master, fino alle squadre “istituzionali” di Palazzo Chigi (Team Governo) e del X Municipio”. Insomma, un bellissimo mix di diversità, che gareggiando fianco a fianco - questo è ancora una volta il nostro obiettivo - potranno davvero costituire un momento in cui lo sport riesce a concretizzare e rendere tangibili gli straordinari valori di cui è portatore.