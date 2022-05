Italia Polo Challenge 2022,  i cavalieri sfilano in via Condotti e giocano a Villa Borghese

ROMA - Una grande festa nel centro di Roma per aprire il concorso internazionale di Piazza di Siena: due ali di folla hanno accompagnato la sfilata dei cavalieri, protagonisti della tappa romana dell'Italia Polo Challenge, al via giovedì sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese. I cavalieri, preceduti dalla Fanfara dei Carabinieri, sono partiti dall'Ara Pacis e, dopo aver percorso via Tomacelli e aver tagliato via del Corso, sono arrivati in via Condotti, una delle vie storiche dello shopping romano, a due passi da Piazza di Spagna e dalla scalinata di Trinità dei Monti. Centinaia di turisti e appassionati, lungo il tragitto, si sono fermati incuriosite per scattare foto al corteo, formato da alcuni giocatori della Nazionale italiana (il capitano Stefano Giansanti, in compagna di Therence Cusmano e Goffredo Cutinelli Rendina) e dalle quattro squadre che da domani (con inizio alle ore 20) si esibiranno al Galoppatoio nel torneo di Arena polo, uno degli appuntamenti più attesi nel programma di Piazza di Siena. In campo ci saranno Tenuta Montemagno, Us Polo Ass. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony.