A Corigliano-Rossano sbarca Futura Sea Sport Special Event

Una marea di Sport sta per inondare Corigliano Rossano , la terza città della Calabria che si affaccia sullo Jonio. Si è tenuta oggi, martedì 31 maggio , presso il Villaggio Itaca Nausicaa, la conferenza stampa di presentazione del Futura Sea Sport Special Event, l’evento sportivo targato Csen, Centro Sportivo Educativo Nazionale, patrocinato dal Coni, Regione Calabria, Provincia di Cosenza e dal Comune di Corigliano Rossano. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 giugno Csen darà luogo ad un vero e proprio Festival dello Sport. Tante le discipline che approderanno al Villaggio Itaca Nausicaa per una kermesse che si appresta ad essere un vero e proprio festival dello Sport. Dalla pallavolo al tiro con l’arco, dalla danza sportiva passando per il body building, il karate a tutte le discipline del settore Tavola a Vela: kitesurf, Windsutf, Wingsurf, Sup e Surf. Saranno giorni in cui gli atleti si misureranno in gare ed esibizioni che richiameranno sul territorio campioni di fama internazionale. Alla presentazione della manifestazione hanno presenziato il Presidente nazionale Csen, Francesco Proietti , il campione europeo di pallavolo Daniele Lavia, il delegato Coni Francesca Stancati, il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, il consigliere regionale Davide Tavernise.

Futura Sea Sport Special Event, organizzata nei dettagli logistici dall’associazione sportiva Sapienza KiteSurf, dopo due anni di pandemia si prepara ad una ripartenza col botto. “Abbiamo scelto Corigliano Rossano- spiega Giuseppe Sabatino, presidente del SapienzaKitesurf - per il suo vento termico e per le caratteristiche favorevoli per tutte le attività del settore Tavola a Vela. Queste due settimane all’insegna dello sport - aggiunge - sono un’occasione per incoraggiare la ripresa delle varie discipline ma anche un’opportunità di incontro, integrazione e aggregazione per i ragazzi, le famiglie e tutti coloro che vorranno venire per assistere ad una manifestazione unica nel suo genere. La pandemia ha fatto fin troppi danni, e non mi riferisco solo a quelli fisici. Gli strascichi psicologici del covid si sono abbattuti sui giovani come una scure. È tempo di ricominciare, di farlo in sicurezza e attraverso un’ attività nobile e benefica per la salute quale lo Sport”.

E a fare le dovute specifiche ci ha pensato Francesco Proietti, presidente nazionale Csen: “lo sport è senz’altro educativo, ma non è vero che per educare basta far fare attività sportiva. Dipende da chi lo fa e con quali modalità. Lo sport per essere educativo deve passare quei valori e quei sani principi che servono sui terreni di gioco come sul campo della vita. È il placet del Coni non tarda ad arrivare, così Francesca Stancati: “siamo rivolti al domani, ben venga la sinergia con le istituzioni. Il Coni sarà sempre vicino alle manifestazioni che fate”.