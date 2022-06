WWE Hell in a Cell 2022, Cody Rhodes nel segno dell'American Dream

CHICAGO (Illinois) - Tutta esaurita la Allstate Arena di Chicago per Hell in a Cell 2022. Uno show concluso da un'eccezionale main event all'interno del match da cui prende il nome il Premium Live Event targato WWE, vinto da Cody Rhodes nonostante un vistoso infortunio al tendine del pettorale destro comunicato poche ore prima dello spettacolo . L'American Nightmare ha battuto l'avversario, che per provocarlo si è presentato vestito proprio con il vecchio ring-attire di Dusty Rhodes, dando un'eccezionale prova di forza e combattendo ancora una volta nel segno di suo padre. Il colpo del ko lo ha assestato con lo sledgehammer, dopo aver eseguito due Cross Rhodes consecutive.

Bianca Belair ancora campionessa

La serata è iniziata subito forte con il Triple Threat Match con in palio la cintura femminile di Raw: un incontro durato poco meno di 30 minuti, in cui le tre Superstar hanno dato spettacolo, portando il pubblico a cantare più volte "this is awesome". Alla fine ha vinto la campionessa in carica Bianca Belair, che ha mantenuto la cintura con astuzia, schienando Asuka dopo che quest'ultima era stata messa ko da Becky Lynch con la sua versione della Rock Bottom.

Gli altri incontri

Bobby Lashley si prende una grande rivincita nell'Handicap Match con Omos e MVP (vinto grazie anche all'aiuto inaspettato di Cedrix Alexander): al termine della sfida The All Mighty ha preso in prestito una cintura di una persona tra il pubblico mostrando le sue prossime intenzioni, cioè riprendersi il titolo di campione Universale. Vittoria pesante del Judgement Day sul trio composto da AJ Styles, Finn Balor e Liv Morgan: in questo caso è stata decisiva la Spear di Edge su Balor, arrivata dopo l'intervento di Rhea Ripley a evitare il Coup-de-Grace. Negli altri incontri della serata, Kevin Owens ha battuto Ezekiel e Madcapp Moss si è imposto su Happy Corbin.

