 Presentato a Rieti il Comitato promotore della Coppa del mondo di SKIROLL  di Rieti-Amatrice-Terminillo

Rieti 11 giugno 2022. Rieti vola nel mondo con la presentazione ufficiale del Comitato promotore della Coppa del Mondo di SKIROLL che si svolgerà il 9, 10, 11 Settembre con tappa a Rieti Terminillo- Amatrice. Pubblico al completo nel Chiostro del Museo Civico per vivere una giornata importante per il territorio reatino: per la prima volta in assoluto arriva una comptezione mondiale in una disciplina della Federazione dello SCI.

Grazie ad un’intuizione del patron del Festival Sergio Battisti, è nato il sodalizio tra il Festival e la FISI che ha portato lo scorso anno una tappa della Coppa Italia e del Campionato Italiano a Rieti ed Amatrice. In virtù di un’efficace organizzazione dell’evento è stato possibile candidare Rieti per una tappa della Coppa del Mondo. PRESENTAZIONE COMITATO PROMOTORE DELLA COPPA DEL MONDO DI SKIROLL A tenere a battesimo la presentazione del Comitato, il Presidente del CONI Lazio ( tra gli enti patrocinatori del Festival) Riccardo Viola: “Rieti è maturata e cresciuta, prima si parlava solo di atletica e basket oggi grazie al Rieti Sport Festival si parla di skiroll a grandi livelli ed insieme al wakeboard sul lago del salto grazie a Claudio Ponzani, questo territorio sta diventando centrale per l’Italia. Lo sport può avere una grande forza per il cambiamento e sono felice che una competizione così importante come la Coppa del mondo possa svolgersi anche ad Amatrice che ha bisogno di tutti per rinascere”. Il Presidente Viola rivolgendosi poi agli studenti del Liceo Scientifico Carlo Jucci ad indirizzo sportivo ha parlato della crescita della cultura sportiva che deve ripartire dalla scuola - è lì che noi formiamo i nuovi atleti, dirigenti, imprenditori dello sport che possono poi dare valore a tutto il movimento – ha concluso ricordando i progetti CONI -SCUOLA. Il Presidente del Coni Lazio non ha potuto non salutare le stelle dello SCI presenti al Festival per ricevere il tradizionale Premio di merito del RSF: Stefania Balemondo, Gabriella Paruzzi, Denise Karbon, Antonella Confortola. “ Siete un orgoglio per tutta l’Italia tra Mondiali ed Olimpiadi avete portato un grande bagaglio di vittorie che hanno fatto crescere questo sport e il numero di appassionati. Siete un esempio per i ragazzi.”

MEMBRI ATTUALI DEL COMITATO PROMOTORE Regione Lazio tramite il protocollo di intesa con le Federazioni ( presente Ass. Di Berardino) Provincia di Rieti-AmatriceComune di Rieti Comune di Rieti ( presente il delegato allo Sport Roberto Donati) Comune di Amatrice ( presente il Consigliere Luca Poli) ASD Winter Sport Club Subiaco ( presenti il Presidente Micozzi e Vice Pres.Giorgio Tognetti) Sci club Artemisio ( presente il Vice Presidente Poli) Liceo Scientifico Jucci indirizzo sportivo ( Presente la Dirigente Stefania Santarelli) Rieti Sport Festival ( presenti il patron Sergio Battisti e Resp. Sicurezza Gianluca Giovannelli) CERIMONIA CONSEGNA PREMI RSF Le stelle dello SCI sono state accolte da prolungati applausi e sul palco del Festival, sono state intervistate dal giornalista Stefano Meloccaro direttore sportivo del Rieti Sport Festival. Ogni canpionessa è stata introdotta da emozionaneti video che hanno ripercorso la loro straordinaria carriera. Tra aneddoti, confessioni, risate e vite vissute con valori, le plurimedagliate dello SCI hanno lasciato il segno nel capoluogo sabino.

PREMIAZIONI Antonella Confortola è stata premiata dall’Assessore regionale Claudio Di Berardino Denis Karbon premiata dal Vice Questore Andrea Vitalone Gabriella Paruzzi premiata dal Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola Stefania Belmondo premiata dal Comandante dei Carabinieri, Col. Bruno Bellini TUTTI AL FIUME: tra flyboard, rafting, enduro, scherma Giornata intensa di attività sportiva lungo il suggestivo argine del fiume Velino attrezzato per numerose discipline: dal pomeriggio fino a tarda serata è stato possibile per la comunità provare alcune specialità come il packrafting, softrafting, scherma storica e vichinga ed assistere alle esibizioni di Enduro. Alle ore 20 si è svolto un sorprendente evento sul fiume: uno spettacolare FlyBoard con le evoluzione e i più dinamici trick di Mattia Lancia, istruttore, rider, showman di hydrofly apprezzato in tutte le competizioni internazionali. Grande pubblico “assiepato” sopra il ponte romano ha assistito alle meravigliose evoluzioni in acque e in aria di questo straordinario rider. La Giornata si è conclusa con una Camminata by night, un percorso in amicizia nei vicoli della città in notturna. CONCLUSO IL TORNEO ESTATHE’ Torneo Estathé 3x3 Italia Streetbasket FIP Circuit categoria Top, Open femminile e maschile. 12 squadre, 3 giorni da 4 all’italiana andata e ritorno. Dopo una due giorni intensa si sono classificati al primo posto i 4Boys, una compagine di giocatori reatini. RIETI CAPITALE DELLE ARTI MARZIALI 11 e 12 giugno all’interno del Rieti Sport Festival e Wasca International, Rieti sarà di nuovo la Capitale delle Arti Marziali. Il primo grande appuntamento in città dopo la pandemia. Csen, Wasca international e Rieti Sport Festival insieme per una splendida avventura: oltre 35 società Sportive, provenienti da tutta Italia, sono accreditate e già presenti nella nostra città. Il grande evento è stato promosso dalle scuole dei Maestri Strinati Fabrizio ( 7 dan di Ju Jitsu Csen e wasca e Direttore Tecnico Nazionale del Krav Maga Tss metodo di addestramento da lui fondato) e Strinati Andrea, che si concluderà con gli esami degli allievi e degli istruttori.