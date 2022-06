Marino Bartoletti al Rieti Sport Festival

Rieti 12 giugno 2022. La mattinata della quarta giornata del Festiva dello Sport del Centro Italia, si apre con l’incontro pubblico con Marino Bartoletti all’ombra di un Ulivo nel centro sprotivo dell’Asso Sporting Club. “ Se ti dico che il patron si chiama Battisti, siamo a Rieti, che ti viene in mente? Chiede il giornalista Stefano Meloccaro in apertura della “ chiacchierata” con uno dei più grandi giornalisti sportivi nonché geniale autore televisivo, scrittore, esperto di musica.

“ Quando ancora non avevo i baffi, non sono nato con i baffi, volevo fare il giornalista è ho fondato Pressing, ero direttore, redattore, facchino, procacciatore di pubblicità, stampatore, scrivevo tutto io con tanti psudonimo tra cui Lamberto Trinotati, il mio anagramma e ricordo che un giorno porprio Lucio Dalla ha organizzato una serata per raccogliere fondi per il giornale che aveva difficoltà ad andare avanti”.

Bartoletti ha evidenziato che ha sempre fatto questo mestiere con “amore artigianale” e provenire dalla provincia lo ha aiutato a non perdere la meraviglia e rimanere umile: “A Roma non ci sono questi volti che vedo oggi, non ci sono queste strutture curate con tanto amore. Fiero di essere figlio di artigiani che lavoravano con le mani e con il cuore”.

Incalzato dal giornalista Meloccaro, Bartoletti ha espresso il suo sapere enciclopedico anche sul Festival di San Remo, spaziando su episodi seri e faceti, arrivando con pindarici collegamenti anche al suo incontro con Radivoj Kora?, cestista jugoslavo, considerato uno dei migliori giocatori europei nella storia del basket, ricordando il grande amore di Rieti per il basket, sport che anche lui ha fatto in gioventù. In conclusione della lunga intervista in cui un attento pubblico è rimasto in religioso silenzio, Marino ha annunciato in anteprima da Rieti la notizia che farà il suo terzo libro che completa la trilogia CENA CON GLI DEI, ( Premio Bancarella) il RITORNO DEGLI DEI, e s’ intitolerà LA DISCESA DEGLI DEI. Il giornalista forlivese ha ricevuto il Premio RSF consegnato da Roberto Tavani, Delegato allo Sport del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Quarta ed ultima giornata del RSF in pieno svolgimento tra stage nazionale di arti marziali in corso con 35 associazioni ospiti, spettacolo della ginnastica ritmica ed artistica e sul fiume ancora prove libere di packrafting e softrafting.