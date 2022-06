Il cricket in India vale come la Premier League: 6 miliardi per i diritti tv

Sei miliardi di dollari, questa la cifra record raggiunta dalla vendita dei diritti televisivi e di streaming delle prossime cinque stagioni della Indian Premier League, competizione di cricket più ricca del mondo. Un affare che, come riportato dalla Bbc, pone la Ipl fra i campionati sportivi più quotati a livello globale in termini di costo per partita, con numeri paragonabili a quelli della Nfl americana o della Premier League inglese. I diritti per lo streaming sono stati acquistati dall'uomo più ricco d'India, il magnate Mukesh Ambani. La sua joint venture Viacom18 con l'americana Paramount Global, ha offerto un totale di 3,01 miliardi di dollari per il cricket indiano che secondo Afp aveva a un certo punto tentato anche Amazon. Star India invece, di proprietà della Disney, pagherà 3,04 miliardi per i diritti televisivi all'autorità indiana per il cricket, la Bcci. Accordi che valgono più del doppio dei 2,5 miliardi che Star aveva pagato nel 2017 per diritti sia digitali sia televisivi.