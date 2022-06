Giansanti: «Il polo in Italia cresce»

MILANO - "Il polo in Italia sta attraendo sempre più pubblico e interesse sia grazie al lavoro che si sta facendo tra i ragazzi con il Polo Pony sia grazie ai risultati delle nostre nazionali che ispirano le nuove generazioni”. Parole e musica di Stefano Giansanti, capitano della nazionale italiana di polo, ieri a Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso di Firenze per la presentazione della collezione uomo e donna primavera-estate 2023 di U.S. Polo Assn., il marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA). Ospite d'eccezione dell'evento la bellissima Melissa Satta. "Il polo in Italia sta vivendo un periodo di sviluppo importante - ha continuato Giansanti - anche grazie ai progetti messi in campo dal Dipartimento Polo della Federazione italiana sport equestri che, negli ultimi anni, sta puntando molto sulla promozione dell’Arena Polo con particolare attenzione al Polo Pony, dedicato ai giovanissimi giocatori dai 6 ai 14 anni. La realizzazione dei tornei del circuito Italia Polo Challenge, organizzati in collaborazione con la Fise e con la partecipazione di U.S. Polo Assn. che fin dall’inizio ha sposato con entusiasmo il progetto, sta garantendo al polo una visibilità ed un’attenzione dei mezzi di comunicazione fondamentali per lo sviluppo della disciplina”. Presente all'evento anche il presidente e Ceo di Uspa Global Licensing, J. Michael Prince, il Ceo di Incom, Lorenzo Nencini e il coordinatore del dipartimento polo nella Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), Alessandro Giachetti. Con loro i partner di U.S. Polo Assn. in Italia: Incom, Bonis, East Lab ed Eurotrade.