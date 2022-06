Malore per Mattia Faraoni, annullato il match con Joyner

ROMA - Niente gran finale a Superfights Tsunami, lo show di kickboxing al Pala Pellicone di Roma trasmesso in esclusiva da DAZN in live streaming (ora disponibile on demand). Il main event tra il romano Mattia Faraoni e il campione mondiale della categoria -88,4 Kg Charles Joyner sulla distanza dei 5 round per il titolo vacante è stato infatti annullato, a causa di un malore accusato nella notte dall’italiano. A metà della card l’atleta più atteso della serata è salito sul ring con in mano il certificato medico del pronto soccorso, dove si era recato nel corso della notte per via di un lancinante dolore allo stomaco. A seguito degli esami, sono stati scoperti dei valori alterati che hanno spinto i medici a vietargli di partecipare all’incontro.