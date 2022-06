La Fondazione Cannavaro-Ferrara scende in campo per la solidarietà

Quando la Fondazione Cannavaro Ferrara chiama per una giusta causa, è impossibile dire di no. È tutto pronto per gli eventi di solidarietà che, grazie all’adesione di atleti, ex calciatori, personaggi dello spettacolo e amici, creano occasioni di convivialità ma soprattutto condivisione di una nobile finalità sociale.

Il 23 e il 24 giugno il centro sportivo Azul Padel di Napoli, ospiterà un torneo di padel estivo molto speciale: il “Primo Torneo di Padel FCF 2022 Toyota Funari”. Protagonisti, oltre ai fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro e Vincenzo Ferrara, saranno Nicola Amoruso, Bernardo Corradi, Christian Panucci, Gigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Pierluigi Pardo e Jimmy Ghione.

Il 23 giugno gli ospiti VIP animeranno – inoltre - la “Charity Summer Night”: un gran galà di spettacolo, musica e divertimento che avrà luogo al Club Partenopeo di Via Coroglio a Napoli. Allo sport e allo show si affiancherà una raccolta fondi a favore della Fondazione Santobono Pausilipon finalizzata all’umanizzazione del reparto di radiologia dell’Ospedale Pausilipon di Napoli, per accogliere i più piccoli in luoghi più funzionali, allegri e colorati.

I founders della Fondazione con orgoglio dichiarano: "Siamo molto felici per aver dedicato un nuovo progetto sociale a beneficio dei bambini. Un obiettivo solidale che abbiamo sposato e che intendiamo raggiungere grazie al supporto dei nostri ospiti, amici, donatori storici e sponsor”.

A sostegno del progetto sono intervenuti infatti, per un gran bel gioco di squadra: Toyota Funari, title sponsor della manifestazione sportiva e sponsor istituzionale con Kiton, Virgin Active, Pizza Glam, Kelmer, Otofarma, Johnny Lambs, Givova, Quality Sport & Rehab e Lama Optical. Tra gli sponsor inoltre: Capri Moonlight, Gabetti ReVolution, Benedetta Riccio, Euronics, Trombetta e tanti altri. E ancora: la sapiente organizzazione di ‘Stefania Avallone Marketing Management’ e de ‘Le Mille Me Comunication’ di Mila Gambardella. Per il food delizieranno gli ospiti: Kem Events di Ketty Mastrocinque e i partner Sorbillo, Cento Gradi, YO! Sushi, Muu Muuzzarella e Cuori di Sfogliatella.