Frecciarossa MJC, NextGen da record: vince il dodicenne Haag, poi due italiani (Mezzago e Como) Under20

MILANO - Non poteva esserci esordio migliore per la Frecciarossa Milano Jumping Cup. La vittoria nella categoria a due fasi del CSI1*, palestra di avviamento per giovani cavalli e cavalieri, che stamattina all’Ippodromo San Siro ha aperto l’edizione 2022 del concorso internazionale di salto ostacoli milanese, porta la firma di un giovanissimo Konstantin Haag. Il tedesco, 12 anni (è nato il 2 novembre 2009) di Monaco di Baviera, a Milano ha vinto in sella a SB Broadway Semilly con la freddezza di un veterano centrando così la sua seconda vittoria – la prima era arrivata ad aprile 2021 - battendo sul tempo due italiani, anche loro molto giovani: Martina D’Andrea di Mezzago (classe 2006) con Lacapitola ed il comasco Alessio Vago (classe 2005) con Bluerose. Una vittoria, quella del tedesco, che entra nella storia del concorso essendo il più giovane vincitore nella, seppur breve, vita della Milano Jumping Cup.