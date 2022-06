Roberto Ciufoli: "Io, i cavalli e l'emozionante vittoria con Batistuta"

ARZACHENA (SS) - La splendida cornice del centro storico di Arzachena ha ospitato la sfilata di apertura della tappa sarda di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). I cavalieri e i cavalli protagonisti delle gare al via mercoledì presso il campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori hanno regalato una mattinata di grandi emozioni ai cittadini di Arzachena e ai tanti turisti presenti lungo tutto il tragitto che ha portato il corteo da Corso Garibaldi a Piazza Risorgimento. Ad anticipare i cavalli e i cavalieri, l’esibizione della Banda Musicale della Brigata Sassari. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, nella piazzetta di Porto Cervo è in programma un'altra sfilata di apertura che anticiperà di 24 ore l'inizio del torneo, previsto per la serata di mercoledì (ore 21) e preceduto alle 20 dall'esibizione dei giovani giocatori sardi di polo pony (il "settore giovanile del polo"), che già qualche settimana fa erano scesi in campo al Galoppatoio di Villa Borghese di Roma.

Ciufoli: “Io e Batistuta”

«Ho il polo nel cuore». Per questo, dopo essere stato ospite speciale della tappa del Galoppatoio di Villa Borghese, all'interno dello CSIO di Piazza di Siena, l'attore Roberto Ciufoli non è voluto mancare neanche nella sfilata che ad Arzachena ha aperto la tappa sarda di Italia Polo Challenge. «Sono innamorato dei cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande federazione come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e ospitato in posti splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena - prosegue Ciufoli -. Non c'è una cosa che nel polo non sia piacevole». Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i giovani campioni sardi di Polo Pony: «È importante che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani, perché è uno sport fisico e impegnativo, e i giovani che hanno un rapporto con lo sport e con i cavalli attraverso il polo riescono a stabilire un rapporto con un altro animale, in questo caso il cavallo, che nel polo "comanda". E mi auguro che prima o poi venga realizzato, anziché un film western, un film sul polo». Se, a Piazza di Siena Ciufoli, aveva invitato José Mourinho, allenatore della Roma, a vedere una partita di polo, stavolta da buon romanista racconta l'incontro con un altro campione: «Giocare con Gabriel Batistuta è stata una grandissima emozione, vista anche la mia nota fede calcistica - ha concluso Ciufoli -. Non solo abbiamo giocato, abbiamo anche vinto».