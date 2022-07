WWE Money in the Bank 2022, Liv Morgan versione "win&cash"

LAS VEGAS (Nevada) - Liv Morgan raggiunge il punto più alto della sua carriera fino a questo momento e lo fa nella suggestiva cornice della MGM Grand Garden Arena di Paradise, nella zona sud della città di Las Vegas (Nevada). La 28enne del New Jersey ha conquistato in apertura di show lo Women's Money in the Bank Ladder Match e poi, due ore più tardi, lo ha incassato con intelligenza su Ronda Rousey, conquistando per la prima volta in assoluto un titolo, quello di campionessa di SmackDown (prendendosi anche i complimenti della Baddest Woman on the Planet).