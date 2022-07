Ocwsport, il bar dello sport su Twitch dove si confrontano tifosi ed esperti

Unite una tavola rotonda, dove diversi esperti possono dire la loro, a un bar dello sport, dove i tifosi possono confrontarsi liberamente dando sfogo anche agli sfottò. Ottenete Ocwsport, uno spazio quotidiano (nel pomeriggio e in tarda serata) di approfondimento su calcio e altri sport tra il campo e gli extra. La community nasce nel 2019 spinta dalla voglia di raccontare il calcio con uno spirito innovativo e distintivo abbinando alle vicende di campo tutto il contorno fatto di economia, arte, social media e tanto altro. Sbarca gradualmente nelle varie piattaforme social parlando a un vastissimo pubblico di amanti dello sport. Andrea Panciroli e Domenico Manfredi decidono di puntare forte anche su Twitch e si dimostra una scelta azzeccata perché in poco tempo riescono a entrare nella top 10 dei canali sportivi più seguiti al mondo.

I presentatori

Andrea Panciroli è un comico molto conosciuto nel web che per anni ha recitato i panni de "Il Pancio" raccontando la quotidianità dell'italiano medio con ironia. Ha dimostrato successivamente maturità e raffinatezza con il format "The Millenials". Nel 2021 pubblica con la casa editrice Sperling e Kupfer il libro "2k10, l'anno zero dei social" dove toglie definitivamente la maschera e porta il lettore nel dietro le quinte della creazione di contenuti per il web. Domenico Manfredi, oltre a essere un volto noto nei social, ha preso parte a diversi programmi e reality show di Mediaset. Grazie all'esperienza come opinionista sportivo su Telelombardia ha imparato i meccanismi delle trasmissioni televisive traducendoli poi al linguaggio web a favore di Ocw.

La tavola rotonda

Mario Balotelli che si candida per il ritorno in Nazionale, Fabio Caressa che racconta gli aneddoti del Mondiale 2006 e di molti anni di telecronache, Gianluca Di Marzio che svela qualche notizia di mercato. Queste sono solo alcune delle cose successe nelle numerose dirette su OcwSport dove, insieme ai numerosi volti del gruppo che si può seguire anche su Instagram e gli altri social, partecipano ospiti illustri e provenienti anche da mondi lontani da quello sportivo. Si sono susseguiti Lino Banfi, Radja Nainggolan, Fabrizio Romano, Marco Montemagno, Beppe Signori, Davide Moscardelli, Stefano Sorrentino, Mark Iuliano, Serse Cosmi, Gli Autogol, Antonio Nocerino, Il Pagante, Riky, Walter Zenga, Giuseppe Cruciani, Carlo Cottarelli, Paolo Bargiggia, Antonio Floro Flores e tanti altri. E' stato anche organizzato The Goat Awards, il format che proponeva il Pallone d'Oro per gli addetti ai lavori premiando le figure social che parlano di calcio. A gennaio si è tenuta una live vista da 19mila persone con categorie che andavano da quelle corrispondenti ai vari social a quella per il migliore sfogo passando per quelle per il migliore insider e la migliore rivista social.

Bar dello Sport

I numeri dimostrano in maniera chiara che l'idea è stata vincente: oltre 90mila follower su Twitch e live che raggiungo più di 40mila spettatori. Ocwsport è diventata una realtà concreta nell'immaginario comune degli sportivi italiani che spesso si sintonizzano preferendo le loro dirette anche ai programmi di emittenti televisivi. Due i fattori importanti. Il primo è che a partecipare quotidianamente sono gli influencer sportivi, che hanno sì successo nei social ma di base sono persone comuni. Proprio la mancanza di quella distanza che si poteva sentire anni fa nei confronti di un vip o di un giornalista che comunica in maniera più istituzionale portano le persone ad affezionarsi e fidelizzarsi con il gruppo. Non solo quindi gli spettatori si rivedono molto nei protagonisti delle live, ma grazie alle potenzialità della chat riescono a commentare e interagire in tempo reale.