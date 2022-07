Hubmann, vince il Mondiale di corsa orientamento

MILANO - I World Masters Orienteering Championships, i Mondiali di corsa orientamento over 35 (mappa, bussola e nient'altro per arriva al traguardo) salutano il Gargano dopo un'edizione importante e da ricordare. Nella Long distance in Foresta Umbra da registrare il riscatto dello svizzero Hubmann; nella Middle l’ucraino Marchuk nuovo campione M35; la 39enne svedese Lonnkvist regina dei boschi, triplete per la 95enne finlandese Nieminen. La cerimonia di chiusura della manifestazione internazionale di corsa orientamento, che ha portato nello sperone d’Italia 3.000 atleti dai 35 ai 95 anni da 40 diversi Paesi, si è svolta a Peschici, ma il sodalizio dell’orienteering con il territorio garganico proseguirà con la nascita del Centro Federale FIS. L’organizzazione è stata curata dalla International Orienteering Federation, Federazione Italiana Sport Orientamento e Comitato WMOC, e ha potuto contare sulla collaborazione di Sport e Salute, Regione Puglia, Pugliapromozione e Asset Regione Puglia, insieme ai patrocini di Ministero del Turismo e Provincia di Foggia e alla sinergia di 14 Comuni (Vieste, Peschici, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Carpino, Apricena, Rodi Garganico, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Mattinata, Lesina, Ischitella).