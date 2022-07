Slittino, gli azzurri si preparano tra Bressanone e Maranza

Armin Zoeggeler ha convocato per due giorni di allenamento i gruppi maschili e femminili di Coppa del mondo di slittino su pista artificiale. Presenti tutti i big azzurri della disciplina con Emanuel Rieder, Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Ludwig Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Patrick Rastner, Sandra Robatscher, Nina Zoeggeler, Marion Oberhofer e Andrea Voetter. Lo staffa tecnico che seguirà gli atleti sarà composto dallo stesso dt Zoeggeler e da Mattias Schnitzer. Gli slittinisti azzurri si troveranno lunedì 25 luglio a Bressanone per una mattinata di test.Poi, nel pomeriggio si sposteranno a Rio di Pusteria; stesso programma per mercoledì 27 ma con la seconda parte della giornata a Maranza.