A settembre riparte la Bebe Vio Academy

MILANO - Nel suo primo anno di attività, la Bebe Vio Academy ha raccolto la partecipazione entusiasta di circa 50 bambini e ragazzi con e senza disabilità fisiche che si sono cimentati nelle varie attività proposte raggiungendo incredibili traguardi. Perché come dice Bebe “lo sport è per tutti!” Grazie al supporto e alla collaborazione del Comune di Milano, di MilanoSport e del Cus Milano, le attività si sono svolte da ottobre a fine maggio in 2 centri sportivi della città e riprenderanno per il secondo anno a settembre 2022. L’Academy è rivolta a giovani con disabilità fisiche (amputati, persone in carrozzina e cerebrolesi), ma anche a giovani senza disabilità che vogliano sperimentare alcune discipline sportive nella versione paralimpica. Perché è lo sport il mezzo per eccellenza del cambiamento e dell’integrazione. E quale miglior modo per far avvicinare bambini e ragazzi al mondo dello sport se non mostrando loro discipline diverse, tutte da provare? Ognuno di loro potrà cimentarsi in ben cinque attività, in modo da approcciarsi alla realtà paralimpica divertendosi e acquisendo sempre più sicurezza nelle proprie abilità. La scelta è ampia: si va dalla scherma in carrozzina, al sitting volley, al basket in carrozzina, all’atletica paralimpica fino al calcio amputati.