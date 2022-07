Pentathlon, storica medaglia d'oro per Elena Micheli in Egitto

ALESSANDRIA (Egitto) - Storica impresa di Elena Micheli, che vince l'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno in corso ad Alessandria d'Egitto. L'azzurra, appartenente al Centro Sportivo Carabinieri, già argento iridato nel 2019 e due volte sul podio in World Cup in questa stagione, prima al Cairo e seconda a Budapest, sale sul gradino più alto del podio esattamente 17 anni dopo Claudia Corsini, fino ad oggi unica altra atleta italiana ad aver vinto il titolo mondiale, conquistato nel 2005. Sul podio con la Micheli anche l'ungherese Michelle Gulyas, d'argento, e la turca Ilke Ozyuksel, che conquista il bronzo.