Brasile, ucciso a colpi di pistola campione jiu-jitsu

SAN PAOLO (Brasile) - Il pluricampione mondiale di jiu-jitsu Leandro Pereira do Nascimento Lo, 33 anni, è morto questa domenica dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco a una festa al Clube Sírio, nel quartiere di Indianópolis, nella zona sud di San Paolo. Leandro Lo è stato colpito alla testa dopo un litigio durante lo spettacolo. L'avvocato della famiglia, Ivã Siqueira Junior, ha dichiarato, in un'intervista a G1, che l'atleta ha avuto una discussione e, per calmare la situazione, ha immobilizzato l'uomo.