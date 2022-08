Il 9 ottobre a Cagliari la World Triathlon Series

La Federazione Italiana Triathlon finalmente gioca tra i grandi del mondo: l’Italia ospiterà il 9 ottobre prossimo una tappa di World Triathlon Series. Un appuntamento storico per la FITri e per lo sport italiano che si terrà in Sardegna, a Cagliari, città che ha già ospitato in passato quattro tappe della World Cup. Sette eventi sparsi in tutti i continenti che assegnano i maggiori punteggi per la qualifica olimpica a Parigi 2024. Il massimo circuito mondiale ha esordito in Giappone, a Yokohama, per poi trasferirsi in Inghilterra, a Leeds. È stata poi la volta del Canada con Montreal, quindi Amburgo ed ora sarà la volta dell’Italia, per poi volare a Bermuda e chiudere ad Abu Dhabi.

Che colpo!

Ma la tappa italiana è l’evento clou della stagione: l’unico in Europa su distanza olimpica, che assegnerà il doppio del punteggio di qualificazione a Parigi. I miglioritriatleti del mondo si sfideranno a Cagliari, grazie ad un lavoro di squadra che la Federazione Italiana Triathlon è riuscita ad orchestrare al meglio, mettendo in filiera la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONI, la Regione Sardegna e l’Amministrazione Comunale di Cagliari. Un appuntamento che chiude il cerchio con oltre dieci anni di tentativi: la presidenza Giubilei centra il bersaglio dopo pochi mesi di mandato, forte di una crescita esponenziale sul piano nazionale ed internazionale. Un grande successo per la Federazione Italiana e per tutto il movimento che si vede proiettato nel gotha delle gare internazionali. Sarà la Federazione stessa ad organizzare la WTS e anche questa è una assoluta novità. Gli atleti si sfideranno su un percorso di 1500 metri

di nuoto, 40 km di bicicletta e 10 km di corsa: la stessa distanza che assegnerà le medaglie olimpiche a Parigi.

L’orgoglio del presidente

Il Triathlon in Italia è in grande crescita e la Federazione, guidata da un management tra i più giovani e dinamici dell’intero panorama sportivo italiano, punta a raggiungere un ruolo di primo piano nella scenario internazionale anche grazie all’organizzazione di eventi di primo piano. Un sogno che si avvera per una Federazione giovane ma in grande crescita: «Aver ottenuto la possibilità di organizzare una tappa della World Triathlon Series in Italia è la certificazione della crescita della nostra Federazione che ha dimostrato affidabilità, capacità organizzativa, visione e coraggio. Questo è un successo di una Comunità intera che con passione e spirito di sacrificio si dedica ad uno

sport fantastico e che lo stesso board mondiale ha riconosciuto» – dichiara il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei.

«Un successo corale che vale un mandato, per il quale desidero ringraziare i miei colleghi ed amici del Consiglio Federale e tutti quelli che, giorno dopo giorno, hanno creduto in un sogno che siamo riusciti a far avverare dopo un solo anno dall’insediamento».