"Crescita del triathlon in Italia il segreto è il gioco di squadra"

«Dietro alla crescita della Federazione c’è un lavoro appassionato e quotidiano di chi questo sport lo ama, lo pratica e vuole vederlo assumere definitivamente il ruolo che gli spetta nel panorama sporti- vo italiano e internazionale. Il segreto è il gioco di squadra che siamo riusciti da subito a mettere in campo. A partire dal Consiglio Federale, che è il punto di riferimento di tutte le scelte della Federazione. Senza il lavoro quotidiano di Andrea Libanore, Elisabetta Villa, Giulio Molinari, Caterina Vacchi, Gianluca Tasin, Maurizio Zurma, Antonella Salemi, Filippo Caporali, Francesco Uberto e Fabio Pruiti non saremmo riusciti a far cambiare passo al Triathlon italiano. Il tutto coordinato dal lavoro prezioso degli uffici e del Segretario Generale Valerio Toniolo. Poi c’è l’area tecnica, coordinata dal direttore sportivo Simone Biava con i responsabili dell’area alto livello Jul Clonen, l’area sviluppo Andrea Gabba, il settore giovanile Alberto Casadei e il Paratriathlon con Mario Poletti, che gestiscono un gruppo di tecnici giovani, preparati e motivati. Li cito uno a uno perché il mix di esperienza, competenze specifiche, professionalità e visione non è scontato. Ognuno di loro ha curato aspetti specifici ed è stato per me molto facile fare la sintesi. Poi ci sono i Territori con i Presidenti dei Comitati Regionali e le Delegazioni a completare il quadro di una dirigenza che lavora alacremente per diffondere e far crescere uno sport che vola, nei numeri delle società, degli affiliati e nella qualità degli aventi. Il vero cambio di passo sta nell’essere riusciti in poco tempo a diventare reale punto di riferimento di una rete di presidenti e dirigenti di società che, con il supporto e il lavoro quotidiano della Federazione, stanno crescendo molto nei propri territori di riferimento».

Quali sono i principali successi che rivendica?

«Se mi guardo indietro, qualche volta stento a credere di essere riusciti a mettere in fila tante cose in così poco tempo: le borse di studio per gli studenti atleti, l’ottenimento del doppio tesseramento tra gruppi sportivi militari e le “società civili”, i bandi europei per l’Erasmus sportivo dei Giovani, l’arrivo in Italia della WTS, dell’evento di Triathlon più importante mai ottenuto dal nostro Paese, i protocolli di accordo con le Regioni, il primo accordo strutturale con Rai Sport per la messa in onda delle nostre gare più importanti, le dirette streaming, tutti i nuovi sponsor e partner della Federazione, l’incremento dell’attività giovanile che ha visto il budget quadruplicato, tutti i

nuovi regolamenti, da quello tecnico ai giudici, dai campionati ai trofei, l’accordo con il Comune di Cesena per la creazione del primo centro federale del Triathlon in Italia attraverso l’utilizzo del PNRR,la creazione dell’app federale, l’istituzione del primo circuito di winter triathlon, i raduni dell’area sviluppo dedicati ai giovani, gli accordi sottoscritti con CONI, Governo e Sport e Salute per una serie di eventi sportivi internazionali, coordinati dal nuovo Ufficio eventi della Fitri, che danno lustro all’Italia dello sport».

Parliamo ora di un altro dei fiori all’occhiello della vostra Federazione: il Paratriathlon.

«Uno degli ambiti di cui siamo più fieri è quello del Paratriathlon, attività per la quale siamo un punto di riferimento mondiale. Medaglie olimpiche, podi internazionali, organizzazione di eventi prestigiosi come il Campionato Europeo

di Paratriathlon che il board mondiale ci ha appena assegnato, che si svolgerà a Bari alla fine di settembre e che assegnerà i punti validi alla qualifica per Parigi, stanno a dimostrare la vivacità di unsettore in grande crescita. Diffusione, coinvolgimento, progetti innovativi in collaborazione con i Territori e il Comitato Paralimpico Italiano ci hanno permesso di far conoscere questa nostra splendida disciplina a tante ragazze e tanti ragazzi che hanno trovato

nel Paratriathlon una vera e propria famiglia».