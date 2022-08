Biathlon, l'Italia cala il poker per i Mondiali estivi in Germania

ROMA - L'Italia del biathlon cala il poker ai Mondiali estivi di biahtlon, in programma nella località tedesca di Ruhpolding da giovedì 25 a domenica 28 agosto, che vedrà quattro azzurri in gara. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha infatti convocato Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e Didier Bionaz . Il programma delle competizioni si aprirà giovedì con le supersprint juniores, seguite venerdì dalle supersprint seniores, sabato toccherà alle sprint seniores e juniores, domenica chiusura con le pursuit juniores e le Gala mass start seniores. Erano molti anni che le formazioni azzurre non partecipavano a un Mondiale estivo, gli annali parlano di dieci medaglie conquistate dall'Italia nella storia : Wilfried Pallhuber fra il 1996 e il 1998 ha conquistato quattro ori e un argento, nel 2013 a Forni Avoltri Lukas Hofer ha vinto un oro nella sprint e un argento nella pursuit maschile, con Dorothea Wierer oro nella sprint femminile, la staffetta mista d'argento con Runggaldier/Gontier/Plaickner/Montello e Markus Windisch di bronzo nella pursuit maschile.

Azzurre in raduno a Obertilliach

Non solo Mondiali però, perché si pensa anche ai Giochi di Milano-Cortina e sotto la supervisione di Hoellrigl così la Nazionale femminile Mi-Co 2026 si prepara ad affrontare il raduno austriaco di Obertilliach (19-27 agosto) dopo il lavoro già svolto nella francese Bessan e a Passo Lavazè, in provincia di Trento. Le azzurre saranno impegnate in una serie di allenamenti volti a prepararsi al meglio alla stagione agonistica, da venerdì 19 a sabato 27 agosto. Nove le azzurre convocate per allenarsi in vista della stagione agonistica: insieme a Lisa Vittozzi ci sono Hannah Haucenthaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Eleonora Fauner, Irene Lardschneider, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi e Linda Zingerle. Il team sarà guidato dal pool di tecnici Alexander Inderst, Jonne Kahkonen, Mirco Romanin, Fabio Battiston ed Edoardo Mezzaro.