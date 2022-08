Wrestling, Mambo Italiano sulle orme di D3: "Stiamo aprendo le porte"

ROMA - Un altro grande passo in avanti per il movimento del wrestling italiano. Andrea Guercio, in arte "Mambo Italiano", è riuscito a debuttare sia in WWE che in AEW, ossia le due più importanti compagnie statunitensi di questo sport-entertainment. Un traguardo che prima di lui aveva tagliato solamente Daniele Dentice D'Accadia (D3) e che apre una nuova una disciplina che in Italia è molto indietro rispetto agli standardi americani, ma che si sta guadagnando giorno dopo giorno sempre più credito proprio grazie a questi pionieri, volati dall'altra parte dell'Oceano Atlantico per inseguire il loro sogno: "Il movimento italiano sta crescendo - racconta Andrea Guercio - e stiamo lavorando sodo per farci notare in un modo o nell'altro. Questi traguardi lasciano delle bellissime prospettive, sia per noi che le viviamo, sia per chi in Italia sogna di diventare un wrestler professionista".