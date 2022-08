Coppa del Mondo Skiroll a Rieti

Manca pochissimo all’ultima e decisiva tappa di Coppa del Mondo di Skiroll che verrà ospitata a Rieti, Terminillo e Amatrice. In gara ci saranno i migliori atleti del panorama internazionale.

Sabato 27 agosto alle 21.30, all’interno dell’area convegni “Spazio Italia” della Fiera Mondiale del Peperoncino di Rieti, in piazza Cesare Battisti, ci sarà la presentazione ufficiale della tappa reatina della Coppa del Mondo di Skiroll: saranno svelati i percorsi di Amatrice e Terminillo, ma anche quello cittadino e veloce di Rieti. Alla presentazione all’interno della Fiera Mondiale del Peperoncino invitati a partecipare stampa, autorità e appassionati sportivi.

A presentare la tre giorni di gare sarà il comitato organizzatore, con in testa patron Sergio Battisti, impegnato con Fisi e Fis per ospitare a Rieti un evento di grandissimo valore sportivo, turistico ed economico, inserito ufficialmente nel calendario degli impegni federali nazionali e internazionali. Interventi, oltre che delle autorità, anche di tecnici nazionali e internazionali della specialità: atteso il contributo di Giorgio Rocca, pluricampione del mondo di sci e già ambassador del Rieti Sport Festival oltre a quello di Michel Reiner, direttore tecnico dello Skiroll per la Fisi.

Informazioni aggiornate sulla Coppa del Mondo di Skiroll sulla pagina Facebook del Comitato Organizzatore “Coppa del Mondo - Skiroll Rieti 2022” e su Instagram al profilo @skirollrieti2022.