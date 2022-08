Biathlon, Mondiali estivi: Giacomel terzo nelle qualificazioni

Terzo posto per un ottimo Tommaso Giacomel nelle qualificazioni della supersprint maschile valida per i Mondiali estivi di biathlon, in scena a Ruhpolding, in Germania. L'altoatesino delle Fiamme Gialle ha commesso due errori al poligono ma si è mostrato velocissimo lungo il percorso, tanto da chiudere ad appena 9"4 dal belga Thierry Langer, il più veloce in 9'56"2 con zero errori, davanti allo svedese Peppe Femling, secondo a 8"2 con un errore. Quarantaseiesima posizione invece per Didier Bionaz a 1'05"7, limitato da tre errori al tiro e fuori dalle manche per le medaglie. Obiettivo raggiunto poi dal duo femminile schierato dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl, con Lisa Vittozzi ottava con tre errori e Dorothea Wierer nona con due errori, staccate di 21"8 e 22"8 dalla ceca Marketa Davidova, che ha realizzato il tempo di 11'14"3 con zero errori davanti alla tedesca Anna Weidl (+7"3 con zero errori) e alla svedese Linn Persson (+7"9 con 1 errore). La fase finale è prevista alle 15.10 per gli uomini e alle 16.25 per le donne.