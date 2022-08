A Catania le qualificazioni agli Anoc World Beach Games

CATANIA - Presentate a Catania le Qualificazioni Europee degli ANOC World Beach Games in programma dal 29 agosto al 4 settembre 2022. La manifestazione organizzata dall’Anoc (Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali) ha come finalità quella di promuovere tutte le discipline sportive sulla spiaggia (14 in tutto) non incluse nel programma delle Olimpiadi estive.

Le qualificazioni per Bali

Tutte le gare verranno disputate alla See Sicily Arena Beach Soccer, un impianto allestito sulla Playa di Catania. Prenderanno parte alla manifestazione oltre duecento atleti suddivisi in 13 Nazionali maschili e 7 femminili; nel torneo maschile ci saranno cinque posti per la fase finale dei World Beach Games prevista a Bali nell’agosto del 2023, nel torneo femminile gli slot per la fase finale premieranno soltanto quattro Nazionali.

Le parole del ct azzurro del Beach Soccer

Per quanto riguarda il Beach Soccer, l’Italia sia la Nazionale maschile che la ‘neonata’ selezione femminile, allenate entrambe dal ct azzurro, Emiliano Del Duca. Le partite delle due selezioni azzurre - sia maschile che femminile - verranno trasmesse da Rai Sport Hd, canale 58 del Digitale Terrestre. “Da uomo di sport ritengo che debba parlare il campo - sottolinea il ct azzurro Emiliano Del Luca - il progetto della Nazionale Femminile è nato 4 mesi fa, stiamo lavorando con tutte le forze per raggiungere traguardi ambiziosi, per il momento mi ritengo soddisfatto. La nazionale maschile vive un momento di ricambio generazionale che necessita anche di un investimento da parte nostra”.