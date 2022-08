Rieti: 100x100 Coppa del Mondo di Skiroll

Rieti - Coppa del Mondo di Skiroll: Rieti c’è. Al fianco delle tappe deputate agli sport invernali come Val Gardena, Cortina, Bormio, Sestriere, nel calendario ufficiale della Federazione degli Sport Invernali (FISI), per le gare della Coppa del Mondo compaiono per la prima volta Amatrice, Terminillo, Rieti , grazie ad un’intuizione del patron del Rieti Sport Festival, Sergio Battisti che da tre anni ha stretto un forte legame tra il festival dello sport e la FISI. Infatti, dopo le gare nazionali per il Campionato Italiano al piano e il Circuito di Coppa Italia dello scorso anno, il Rieti Sport Festival ha ottenuto per il territorio, le gare finali della Coppa del Mondo di Skiroll con l’ambito Trofeo di Cristallo che verrà assegnato in terra reatina alla nazione vincitrice.

Da tre anni il Presidente del Rieti Sport Festival, Sergio Battisti, coltiva l’idea risultata poi vincente, di portare nel capoluogo sabino, con forte vocazione sportiva, uno sport in forte crescita come lo Skiroll: in questi mesi si è lavorato molto sotto la supervisione dei tecnici federali FISI guidati da Michel Rainer e con un osservatore esterno internazionale, il Presidente della Sottocommissione FIS (International Ski Federation) per lo Skiroll, coordinatore della Coppa del Mondo FIS, Martins Niklass. Preziosa ed indispensabile la collaborazione con il blasonato Comitato Organizzatore delle Coppe del Mondo di Sci Nordico della Val di Fiemm, coinvolto per l’evento mondiale dalla stessa FISI e oggi impegnato anche nell’organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. “Ringrazio Val di Fiemme per la collaborazione in queste gare laziali che sono tappe insolite per questa disciplina che hanno un doppio valore: riscopriamo gli Appennini anche per lo Skiroll e sosteniamo zone ferite dal sisma 2016” ha commentato il Presidente della FISI, Flavio Roda.

In arrivo in terra reatina circa 100 atleti provenienti da 4 continenti che verranno gestiti da un “esercito” di 100 persone: tecnici federali, organizzatori sportivi e volontari, come gli studenti del Liceo Scientifico Carlo Jucci ad indirizzo sportivo di Rieti (da sempre in partnership con il RSF) e gli atleti dell’Atletica Studentesca Rieti ‘Andrea Milardi’, guidati dal coach Chiara Milardi.

È un colpaccio per Rieti, ed è un altro importante traguardo raggiunto dal Rieti Sport Festival, che si accredita sempre di più, non solo come manifestazione sportiva, ma soprattutto come progetto di promozione del territorio attraverso lo sport. “Da tre anni il Rieti Sport festival lavora per far diventare Rieti un riferimento per questa disciplina in forte crescita. È solo l’inizio: dopo la Coppa del Mondo, un’idea diventata realtà, il sogno adesso è il Centro federale e i Mondiali di skiroll oltre, naturalmente, alla riconferma della Coppa del Mondo. Ci abbiamo creduto quando nessuno ci avrebbe scommesso, oggi siamo felici di vedere Rieti nel grande circuito internazionale dello Skiroll” dichiara Sergio Battisti, patron del Rieti Sport Festival.

Per chi non è avvezzo al mondo dello sci nordico, è utile ricordare che la pratica dello Skiroll è nata per consentire agli appassionati del fondo e della combinata nordica di allenarsi anche nelle stagioni in cui non c’è la neve. Nato in Scandinavia negli anni ’30, in Italia lo Skiroll ha suscitato l’interesse per l’agonismo e oggi coinvolge moltissimi atleti di grande livello e appassionati che possono praticare questo sport tutto l’anno. Già per le gare nazionali nel Reatino dello scorso anno, c’era stato un grande entusiasmo. C’è dunque molta attesa anche per la tre giorni mondiale a cui molti stanno lavorando da mesi.

Scendendo nei dettagli tecnici, il Direttore Tecnico Azzurro, Michel Rainer, spiega le caratteristiche delle tre tappe del gran finale della Coppa del Mondo di Skiroll: “La prima tappa, la Amatrice-Configno, è una gara di circa 5.5 km con pendenza del 3% in cui vince chi mantiene una velocità alta. La Rieti-Terminillo è, invece, una mass start di 14 km, 7,5% di pendenza media, con un dislivello di 1029 metri, in cui servirà un elevato consumo di ossigeno e tattica di gara. Per concludere ci sarà la Rieti Città, una sprint sui 200 mt piani con tecnica libera fino all’ultimo centesimo. Lo spettacolo è garantito in tutte e tre le tappe”.

“Noi non ci fermiamo mai - ha commentato il patron del Rieti Sport Festival Sergio Battisti - ci credevamo sette anni fa quando abbiamo iniziato tutto questo con Stefano Meloccaro e ci crediamo ancora: lo sport è il più importante mezzo per far crescere Rieti”.

La prestigiosa competizione mondiale della Coppa del Mondo di Skiroll è stata sostenuta da Regione Lazio, Dipartimento dello Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Rieti, Comune di Amatrice, Provincia di Rieti, Fondazione Varrone con il patrocinio del CONI, Sport e Salute, Camera di Commercio Rieti e Viterbo. Visit Rieti è marketing partner dell’evento mondiale, Corriere dello Sport e Fondo Italia sono media partners, Automotive Rieti è, come già per il Rieti Sport Destival, mobility partner della manifestazione.

La Coppa del Mondo di Skiroll è stata inoltre supportata da alcune delle migliori aziende italiane nel food: Casale Del Giglio, Dimmidisì, Igor Gorgonzola, Zanetti formaggi, Consorzio Sabina Dop.

Sponsor dell’evento anche alcune importanti imprese commerciali qual Dori pubblicità, Centro Commerciale Perseo, Bofrost. Al fianco della manifestazione sportiva alcune piattaforme del settore come Bikeit e la nota smart digital travel agency Snowit. Già Ambassador del RSF, il Campione Giorgio Rocca sarà presente anche in veste di fondatore della “Giorgio Rocca Sky Academy”.

Tutto pronto, dunque, per la settimana mondiale durante la quale tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comitato Organizzatore “Coppa del Mondo - Skiroll Rieti 2022”. Aggiornamenti anche su instagram @skirollrieti2022.

Prevista la Cerimonia di apertura l’8 settembre alle ore 17.30 presso l’area del gusto di Amatrice alla presenza delle massime autorità e degli atleti. Attesa per la sfilata delle Nazioni in cui saranno protagonisti anche gli atleti della Special Olympics Rieti.

Il programma della tre giorni è consultabile sul sito www.skirollrieti.com/ programma/