Wakeboard, che spettacolo a Milano

MILANO - La Darsena di Milano, una delle location più iconiche della città, ha fatto da cornice al Red Bull Wake the City, evento spettacolare e adrenalinico che ha radunato tante persone. Il Wakeboard, praticato inizialmente negli Stati Uniti, è ormai un fenomeno mondiale perché rappresenta il mix perfetto tra spettacolarità e agonismo: è simile allo snowboard da neve, ma si pratica sull’acqua su una tavola più lunga rispetto ai comuni sci da figure, in modo da poter raggiungere notevoli elevazioni e acrobazie mozzafiato. Gli spettatori dell'appuntamento milanese se le sono godute da distanza ravvicinata, con i brani di Diego Caterbetti, in arte “Naska”, come esibizione musicale live. A trionfare per gli uomini è stata la coppia composta da Leonardo Gatti e Victor Salmon, mentre per le donne ha vinto il duo Jamie Lopina e Marie Rougier. Il premio Acer Aspire Vero, per i vincitori del Best Trick, è stato invece assegnato a Meagan Ethell e Rivers Hedrick. A sfidarsi sono stati 14 coppie maschili e 8 femminili, con 44 atleti provenienti da Europa, Stati Uniti e Sudamerica. Tra i protagonisti indiscussi sicuramente Massimiliano Piffaretti (secondo classificato), ambassador Red Bull, campione del mondo di wakeboard nel 2015 a Cancun e nominato “Rider of the Year” nel 2019 da Alliance Wake. Insieme a lui si sono sfidati atleti del calibro di Pedro Caldas (Bra), Jules Charraud (Fra), Felix Georgii (Ger) e Dominik Hernler (Aut).