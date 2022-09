Alloggerà a Terminillo la nazionale dell’ Ucraina : è una delle 10 squadre che compete nella Coppa del Mondo di Skiroll di Rieti, Terminillo e Amatrice dal 9 all’11 settembre. La squadra è composta da dieci persone impegnate nelle varie categorie e sfiderà atlete e atleti di Lettonia, Norvegia, Svezia, Germania, Venezuela, Marocco, Italia, Taiwan, Estonia. La partecipazione dell’Ucraina alla tappa reatina della Coppa del Mondo di Skiroll è ovviamente emblematica in un momento storico come questo, in cui è davanti agli occhi di tutti il dramma del conflitto russo-ucraino.

La Nazionale Ucraina, insieme a quella italiana, consegneranno a Papa Francesco , nell’udienza di mercoledì 7 settembre, la maglia ufficiale con cui gareggeranno in Coppa del Mondo.

Intanto, la Federazione Italiana Sport Invernali, ha diffuso la lista dei convocati per la tappa reatina della Coppa del Mondo di Skiroll. Sono 25 gli atleti selezionati dal dt Michel Rainer (QUI LA LISTA COMPLETA). Saranno presenti il detentore della Coppa del mondo Matteo Tanel insieme ad Emanuele Becchis, iridato nella sprint, pronto a giocarsi le sue carte soprattutto nella sprint domenicale. La squadra maschile potrà contare anche su Michael Galassi, Riccardo Lorenzo Masiero, Alberto Dalla Via, Gianmarco Gatti, Michele Valerio, Luca Curti, Alessio Berlanda, Gabriele Rigaudo, Marco Gaudenzio, Riccardo Munari, Giovanni Lorenzetti, Giacomo Schivo, Antonio Tazzioli e Tommaso Dellagiacoma. Al femminile scenderanno in pista Elisa Sordello, Elisa Rossato, Lisa Bolzan, Anna Bolzan, Sabrina Borettaz, Laura Mortagna, Maria Gismondi, Anna Maria Ghiddi e Camilla Crippa.

Il programma gare prevede venerdì 9 la partenza da Amatrice, con la disputa della 5 km in tecnica libera, sabato 10 al Terminillo sarà invece la volta della 14 km in tecnica classica mass start up hill. Gran finale domenica 11 settembre da Rieti con la super sprint sul percorso da 200 metri.

IL PROGRAMMA GARE DEGLI AZZURRI

Ven. 09/09/22 – Coppa del mondo seniores – 5 km TL maschile e femminile Amatrice (Ita) – ore 10.00

Ven. 09/09/22 – Coppa del Mondo juniores – 5 km TL maschile e femminile Amatrice (Ita) – ore 10.00

Sab. 10/09/22 – Coppa del Mondo seniores – Mass Start 14 km TC in salita maschile e femminile Terminillo (Ita) – ore 15.30 e 16.00

Sab. 10/09/22 – Coppa del Mondo juniores – Mass Start 14 km TC in salita maschile e femminile Terminillo (Ita) – ore 15.45 e 16.30

Sab. 10/09/22 – Sovere-Bossico (Bg) – Mass Start 7,7 km TC maschile e femminile – ore 16.00

Dom. 11/09/22 – Coppa del Mondo juniores – Sprint 200 metri TL maschile e femminile Rieti (Ita) – ore 12.15

Dom. 11/09/22 – Coppa del Mondo seniores – Sprint 200 metri TL maschile e femminile Rieti (Ita) – ore 12.15