Coppa del mondo di Skiroll, ci siamo!

Sono 10 le nazioni in gara, per oltre 100 atleti coinvolti nella tre giorni di gare che inizia proprio ad Amatrice il 9 settembre, prosegue a Terminillo il 10 e si chiude a Rieti l’11 settembre. Italia, Ucraina, Lettonia, Norvegia, Svezia, Germania, Venezuela, Marocco, Taiwan, Estonia andranno a caccia della Coppa delle Nazioni e dell’ambito trofeo del vincitore assoluto.

Tutto pronto ad Amatrice: per dare avvio alla tappa reatina della Coppa del Mondo di Skiroll, attesa la sfilata delle nazioni partecipanti, alla presenza delle autorità sportive, civili, religiose e militari oltre che degli appassionati e dei cittadini.

Nella Cerimonia d’Apertura le nazioni sfileranno con le bandiere, dando così il via alle competizioni, decisive per l’assegnazione dei titoli. Nel corteo ci sarà anche la bandiera del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Skiroll: a portarla saranno gli atleti di Special Olympics Rieti, a dimostrazione che lo sport è uno e di tutti. Spazio, poi, agli interventi delle autorità, che saluteranno la manifestazione internazionale.

Giovedì 8 settembre alle 17.30 la stampa è invitata a partecipare alla Cerimonia d’Apertura per documentare un momento storico per il Reatino e per lo sport del territorio, oltre che nazionale e internazionale. Invito esteso ai cittadini e agli appassionati che vogliono seguire lo Skiroll a un così alto livello.