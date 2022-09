Tiro a volo, trionfo azzurro all'Europeo: Italia prima nel medagliere

LARNACA (CIPRO) - Trionfo azzurro a Larnaca (Cipro), dove l'Italia ha chiuso il Campionato Europeo di Tiro a Volo con il primo posto nel medagliere grazie alle 18 medaglie vinte: 10 ori, 4 argenti e 4 bronzi . Conquistate inoltre due carte olimpiche per Parigi 2024 , una nella fossa olimpica femminile con Silvana Stanco (Fiamme Gialle) e una nello skeet maschile con Luigi Agostino Lodde (Esercito). Prossima tappa il Campionato del Mondo ad Osijek (a partire dal 19 settembre) dove oltre ai titoli iridati in palio ci saranno altre due carte olimpiche per ogni evento.

Le ultime gare

Tornando all'Europeo, il cammino dell'Italia si è chiuso con il titolo vinto nello Skeet maschile da Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri, Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua. Gli azzurri sono stati i migliori delle qualificazioni, chiuse con l'ottimo punteggio di 221/225, e nel medal match per l'oro si sono misurati contro gli avversari della Grecia. La finalissima è iniziata nel modo peggiore per i nostri ragazzi, sotto due set a zero, ma il direttore tecnico Andrea Benelli ha saputo sfruttare al meglio il time out tecnico a sua disposizione per infondere la giusta carica e la reazione ha prodotto il 4-4. La Grecia ha guadagnato lo spareggio pareggiando il quinto set, ma nello shoot-off Lodde, Rossetti e Cassandro sono stati perfetti e con +12 a +9 hanno conquistato il titolo di Campioni Europei a squadre. Quarta dopo il medal match la squadra femminile composta da Diana Bacosi (Esercito), Chiara Cainero (Carabinieri) e Martina Bartolomei (Aeronautica Militare). Dopo aver concluso le qualificazioni con lo score di 207/225 in terza posizione provvisoria, le azzurre hanno affrontato la squadra slovacca nello scontro diretto per la medaglia di bronzo perdendo per 6-4. Davanti a loro anche il team inglese e quello tedesco, rispettivamente primo e secondo.