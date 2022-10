Assoluti Italiani di Cable Wakeboard, ecco com'è andata

Si sono conclusi sabato 1 ottobre i campionati italiani assoluti di Cable wakeboard. Questa disciplina che proviene dallo sci nautico è stata inventata in Germania negli anni 80 e permette di essere trainati da un cavo per mezzo di un motore elettrico, il che la rende molto eco friendly in termini di consumi energetici e di inquinamento. L'altro lato positivo di questa disciplina è che è molto economica rispetto alla barca e se si è in tanti si può girare tutti insieme senza dover aspettare il proprio turno. Grazie alla realizzazione dell'impianto di Zagarolo (il Wakenlake ha aperto nel giugno 2020), finalmente Roma e la regione Lazio hanno potuto ospitare la competizione nazionale più importante. C'è stata un'affluenza record di iscritti alla gara che è stata vinta per la categoria Ladies da Claudia Pagnini che quest'anno ha vinto il LAO, REDBULL wake Duell, primo posto al Mondiale WWA, Summer Jam, Campionessa Europea in Danimarca, seconda al wake the city, primo posto alla world CUP e la prima italiana con una tavola pro fatta in suo nome; mentre per la categoria Men ha trionfato Giacomo Farina, praticante di wakeboard da 4 anni che 2 anni fa ha vinto la categoria BOYS e a soli 15 anni è diventato il campione italiano assoluto.