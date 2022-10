UniforoItalico Sport Day, l’Università dello Sport incontra il territorio

Sabato 8 ottobre 2022 dalle 9,30 alle 13,30 l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, quarta università statale della Capitale ed unico ateneo italiano interamente dedicato alle scienze del movimento e dello sport si apre al territorio mettendo a disposizione le proprie competenze per una giornata di sport all’insegna dell’attività fisica, della salute e del divertimento.

La manifestazione si svolgerà nella storica area dello Stadio dei Marmi con una proposta di oltre venti attività motorie e sportive che spaziano dagli sport di squadra a quelli individuali, passando per gli sport di racchetta, il fitness e le attività per l’età evolutiva e anziana. Sarà inoltre offerto un ampio ventaglio di attività inclusive. Le attività sono rivolte a un pubblico di ogni fascia di età e livello di pratica sportiva.

L’offerta sul campo sarà affiancata anche dalla possibilità di effettuare - presso spazi dedicati - test per la valutazione dello stato di forma fisica ed uno screening medico sportivo. Le attività saranno coordinate dal personale dell’Università “Foro Italico” con il supporto degli studenti, che saranno presenti anche per fornire il necessario orientamento nell’ambito delle diverse proposte della mattinata. L’evento è totalmente gratuito; per partecipare alle attività è necessario registrarsi al sito uniroma4.it